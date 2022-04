Frey: “Il Milan faccia attenzione alla Fiorentina. Il centrocampo è rimaneggiato, ma…”

L’ex calciatore, tra le tante, di Fiorentina e Inter Sebastien Frey ha parlato a Pianetamilan.it: “Il Milan deve fare attenzione alla Fiorentina. Dipende da come reagirà alle sconfitte con Salernitana e Udinese, ma sono convinto che scenderà in campo per vincere. Pioli può trarre vantaggio dalle assenze a centrocampo, come Castrovilli e Torreira, due pedine fondamentali per la Viola. Italiano può far forza sulla voglia di far punti e di tornare in Europa League. Questo obiettivo è tanto importante quanto il tricolore per i rossoneri. Scudetto? Dopo la caduta a Bologna, l’Inter ha perso un grande vantaggio, ma ha comunque un calendario più agevole”.