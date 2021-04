Frey: “Il sogno di tutti i bambini che amano il calcio è quello di giocare la Champions. Massimo rispetto per chi sta lottando contro la SuperLega”

Sono tantissimi i calciatori ed ex tali che in queste ore si stanno schierando apertamente contro la SuperLega. Tra questi anche l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, che su Instagram ha scritto: “Il sogno di tutti i bambini che amano questo sport è di poter diventare un giocatore professionista e sicuramente poter sentire l’inno della Champions è il traguardo che tutti i baby calciatori vogliono raggiungere quando iniziano a calcare i campi per la prima volta. Le società che hanno preso posizione contro questa super lega hanno tutto il mio rispetto e sostegno. Sono molto deluso di ciò che sta accadendo”.