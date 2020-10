Frey: “Io da dirigente? Solo alla Fiorentina. Questo è un progetto dove tutti devono essere coinvolti. Se Chiesa non lo fosse…”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastian Frey è intervenuto a Radio Toscana parlando del guantone personalizzato: “L’ho fatto viola per ricordare il periodo a Firenze”

E su Chiesa: “Quando c’è un progetto, tutti devono essere coinvolti. Per me sta nascendo un progetto importante, se non è convinto devono accontentare tutti. Penso che Commisso abbia lanciato segnali più che positivi, dopo Bernardeschi che poteva diventare una bandiera”.

E su Ribery: “Con l’Inter devastante, come sempre. Arrivato al suo livello si è rimesso in gioco, è esempio per tanti giovani. Quando l’ho visto come capitano ero felice”

E ancora: “Se va via uno di prospettiva bisogna prendere uno di livello e reinvestire”.

E su un ruolo da dirigente: “C’è stato l’inizio del progetto. Sanno quello che penso, io aspetto. Ho tanti progetti, aspettiamo se un giorno ci sarà modo di parlare tornerò. Se dovessi rientrare lo farei solo a Firenze”.