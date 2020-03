Frey: “La Fiorentina è un orgoglio per la mia carriera e Commisso si punta in alto. Lupatelli? Il più grande…”

Abitudine ormai consolidata tra calciatori attuali ed ex, come Sebastien Frey che su Instagram ha trasmesso in diretta per rispondere ad alcune domande: “Il virus non va sottovalutato, anche in Francia dobbiamo adottare le misure prese in Italia. Siamo in guerra, l’unità ed il buon senso ci faranno vincere. Il piatto fiorentino che mi piace di più? Sicuramente la bistecca, è qualcosa fuori dal mondo. Con Baggio ci siamo sentiti per il suo compleanno, ogni volta che parliamo imparo qualcosa di nuovo. Lupatelli? Un vero uomo spogliatoio, il più grande personaggio che abbia incontrato nel mondo del calcio. Il portiere più forte di tutti i tempi della Fiorentina? Io. A parte gli scherzi, a Firenze ci sono sempre stati grandi portieri. Sono orgoglioso di aver giocato in maglia viola. Dragowski mi piace, parla poco e lavora tanto. Mi piace quello che sta facendo e l’umiltà con cui lo sta facendo. Ho conosciuto Commisso qualche mese fa, è l’uomo giusto per riportare la Fiorentina in alto”.