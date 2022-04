Frey: “La Fiorentina ha fatto un’impresa a Napoli, ha trovato un allenatore che ha capito la piazza. Che emozione ho provato al Franchi, mi tremavano le gambe”

L’ex portierone della Fiorentina, Sebastien Frey, è stato intervistato da Italia 7. All’emittente televisiva ha parlato in primo luogo del successo arrivato in trasferta a Napoli: “Devo dire che sono contento, sono stato 15 giorni fa allo stadio e avevo visto vincere la Fiorentina. Quella del Maradona è un’impresa, perché vincere lì, contro il Napoli che lotta per lo scudetto, è questo. I ragazzi sono stati straordinari e questa è una vittoria pesante, che ti mette nelle migliori condizioni per lottare per un posto in Europa”.

Una squadra, quella di Italiano, che è in corsa per obiettivi importanti: “L’Europa che mancava, che manca tuttora, ma vedo dei segnali positivi. La Fiorentina ha trovato un allenatore che ha capito la piazza e ha delle idee buone, perché si vede quello che trasmette ai giocatori in campo. La Fiorentina ha un’identità di gioco e sta facendo bene”.

Sui portieri gigliati: “I viola hanno due numeri uno di lusso, come Terracciano e Dragowski, e ha anche Rosati che è un uomo-spogliatoio. Oggi la Fiorentina è fortunata”.

Infine sulle emozioni provate nel giorno del suo ritorno al Franchi ha detto: “Erano anni che non mi emozionavo così, mi tremavano le gambe. Una cosa questa che non succedeva nemmeno quando giocavo. Questo la dice lunga sul rapporto tra me, la piazza e la curva. E’ stato magico e ringrazio tutti i tifosi per l’affetto che mi dimostrano ogni giorno e ne sono orgoglioso”.