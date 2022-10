Frey: “La Fiorentina sarebbe l’unica cosa che potrebbe farmi rientrare nel calcio. Corvino con me fu sleale”

L’ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, quando sente parlare di Firenze e della maglia viola si illumina. E per questi colori sarebbe anche pronto a rimettersi in gioco: “Batistuta ambasciatore nel mondo sarebbe l’ideale – racconta al Corriere Fiorentino – anche se devo dire che non capisco l’addio di Antognoni. Lui è la Fiorentina. Da parte mia i dirigenti lo sanno, io per la Fiorentina ci sarò sempre. Sarebbe l’unica cosa che mi potrebbe far rientrare nel calcio”.

Fu un addio al capoluogo toscano non certo indolore il suo: “Corvino con me fu sleale, avevo appena gridato forte il desiderio di chiudere la carriera alla Fiorentina, ma mi affiancò un portiere per disturbarmi anche umanamente”. Il portiere a cui fa riferimento è Artur Boruc che prese il suo posto tra i pali.