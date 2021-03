Frey: “La storia della Fiorentina non si deve fermare qui, c’è un passato pieno di campioni. Riportatela dove merita!”

L’incoraggiamento da parte di Sebastien Frey non manca mai, l’ex portiere francese ha lanciato un appello importante per far sì che alla sua Fiorentina, a quelle sfavillanti del passato, ne facciano seguito altre: “La storia bella della Fiorentina non si deve fermare qui … un passato pieno di campioni …. ma sui muri dipinti di viola vorrei vedere altri campioni insieme a noi … campioni in campo e per il senso di appartenenza a una maglia , una città importante…. forza ragazzi riportate la Fiorentina dove merita !!!!”.