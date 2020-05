Frey: “Lafont? Una volta che avrà trovato il giusto equilibrio mentale diventerà fortissimo. Vi spiego perchè ha avuto qualche problema a Firenze…”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey a Toscana Tv ha parlato del suo connazionale ed ex gigliato Alban Lafont: “Fretta della Fiorentina sulla Lafont? Credo si debba analizzare bene la situazione. Io su di lui mi sono sbilanciato per primo perchè è un ragazzo con delle qualità. Sicuramente una volta che avrà trovato equilibrio psicologico e traquillità diventerà un portiere importante. L’anno scorso ha avuto un po’ di difficoltà con una piazza importante perchè a Firenze non è facile gestire le pressioni quotidiane. Il fine stagione in particolar modo per lui è stato molto pesante quindi hanno deciso di andare a farlo maturare altrove ed è tornato in Francia”.