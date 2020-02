Curioso siparietto social tra l’ex portiere viola Sebastian Frey e un tifoso della Fiorentina. Sotto l’ultima foto postata dal francese, è arrivata una domanda per lui. Il tifoso gli chiedeva il perché, ormai diversi anni fa, se ne fosse andato dalla Fiorentina. La risposta di Frey non ha tardato ad arrivare: “Chiedi a Corvino”. Che fosse una frecciatina per l’ex Direttore Sportivo viola?