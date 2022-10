Frey: “Le vittorie in Champions con la Fiorentina tra i momenti più belli della mia carriera. Ma quella partita contro il Bayern…”

Nel corso di un’intervista a GDP Magazine, l’ex portiere viola Sebastien Frey ha ripercorso alcuni momenti vissuti con la maglia della Fiorentina: “Tra i passaggi più belli della mia carriera ci metto sicuramente l’avventura in Champions League, con delle vittorie indimenticabili. Quel gol in fuorigioco convalidato al Bayern Monaco brucia ancora, perché con un risultato diverso al ritorno sarebbe stata tutt’altra storia. E poi quei maledetti rigori in Coppa UEFA contro i Rangers, che hanno impedito a un grande gruppo di regalare una vittoria alla città di Firenze”.