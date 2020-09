Frey: “Mercato? Non so se sia strategia, ma la Fiorentina ha potenziale grande. Trovo una squadra con entusiasmo ma non si deve creare troppa aspettativa…”

A Lady Radio, l’ex portiere Sabastian Frey ha toccato così alcuni temi di attualità fiorentina: “Mercato viola? Non so se sia una strategia di mercato o se Commisso è contento così. Ho visto le amichevoli, trovo una squadra con entusiasmo e che sta lavorando molto bene. Vedremo dalle prime partite se la squadra è già pronta o se ha bisogno di qualcosa. Ho parlato con Ribery in questi giorni, è tranquillo e sta molto bene. Lui ha voglia di prendersi questa Fiorentina in mano. Penso che possa essere davvero un’arma in più. Quest’anno i viola potranno godersi Ribery dall’inizio. L’impatto di Franck è stato straordinario e credo che se lui sta bene sotto tutti i punti di vista, sarà un trascinatore vero. La Fiorentina ha un potenziale molto grande, anche sul mercato. I viola hanno giovani promettenti di qualità. Europa? A Firenze non si deve mettere troppo le mani avanti perché poi si rischia di parlare di fallimenti. La società sta ricostruendo adesso, ma io credo sicuramente che i ragazzi devono porsi l’obiettivo europeo”.

