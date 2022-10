Frey: “Mi sono guadagnato il posto con onore. La stagione della penalizzazione era da Scudetto”. FOTO E VIDEO FN

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina, Sebastien Frey è stato premiato alla nona edizione dell’Hall of Fame Viola. Ecco le sue parole: “Stasera, davanti a me, sono passati campioni che hanno fatto la vera storia della Fiorentina, fatta di trofei. Questi signori hanno tutta la mia stima e il mio rispetto. Abbiamo tanto da imparare da loro, sono la storia. Tra quelli che sono entrati nei giganti della Fiorentina, sono quello che ha vinto di meno, però sono contento perché penso di essermi guadagnato il posto con rispetto e con sudore“.

E aggiunge: “Ho sempre cercato di mostrare il mio senso d’appartenenza in tutte le piazze in cui ho giocato, ma a Firenze è stato qualcosa di particolare. Quando sono arrivato, ho capito l’importanza e la bellezza di tutto ciò. Mi sento doppiamente orgoglioso, ma il premio lo condivido con tutti i miei compagni in campo. La nostra seconda stagione, quella della penalizzazione di 15 punti, è stata moralmente vissuta come uno Scudetto”.

E ancora: “Abbiamo riportato in alto, in Italia e in Europa, questi colori. Chiunque veniva a Firenze, in quegli anni, aveva paura. Questo anche grazie alla piazza che ci ha sostenuto”.

Di seguito, uno scatto e i video della premiazione di Frey: