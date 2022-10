Frey: “Nel calcio che vorrei, ogni squadra dovrebbe avere la sua leggenda. Senza i tifosi, non sarebbero i ‘capelli di Frey'”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Sebastien Frey è stato premiato lunedì sera, in occasione della nona edizione della Hall of Fame Viola. Il francese ha condiviso tutta la sua emozione con un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Sono sempre stato un sognatore, e ho sempre creduto nelle bandiere. Nel calcio che vorrei ogni squadra dovrebbe avere il suo condottiero, il suo punto di riferimento, la sua leggenda“.

E aggiunge: “Ieri il mio nome è stato scritto tra le pagine di storia della Fiorentina. Mi è stato riconosciuto, nero su bianco, quanto ho fatto per la società e per i tifosi e io ne sono molto onorato; voglio dedicarlo a tutti voi questo momento. I miei capelli non sarebbero i capelli di Frey senza tifosi che intonano il coro, no?“.

Di seguito, il post di Frey: