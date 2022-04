Frey: “Noi riuscimmo a riportare la Fiorentina in Europa, faccio il tifo affinché questo accada di nuovo. Italiano…”

A Radio Toscana ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, per parlare del momento della squadra viola e dei prossimi impegni: “Il ritorno al Franchi mi ha fatto tremare le gambe, non mi era mai successo. Noi ex possiamo dare una grande mano proteggendo il lavoro che sta facendo la società. Non mi aspettavo di vedere una Fiorentina così bella, quasi simile alla mia. Io e Italiano siamo stati compagni di squadra, ha dato identità alla squadra e gli ho fatto i complimenti”.

E sulla Champions League: “Noi riuscimmo a riportare la Fiorentina in Europa e soprattutto trasmettemmo tante emozioni ai tifosi in quegli anni. Credo che questa società possa riportare la squadra su alti livelli e tutti noi facciamo il tifo perché questo accada”.