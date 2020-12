Frey prende in giro Felipe Melo: “Tranquillo ci penso io” VIDEO

Questo pomeriggio l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey, sempre attivo nel mondo dei social network, ha pubblicato un video di una partita casalinga contro la Lazio, partita in cui il francese fece una delle piu grandi prestazioni della sua carriera. Era il Febbraio del 2009 e la squadra viola, sotto la guida di Cesare Prandelli, lottava contro il Genoa per accedere ai preliminari di Champions League. La Fiorentina, dopo una partita nettamente sotto le aspettative, con un gol di Gilardino nel finale riuscì a strappare i 3 punti, biancocelesti letteralmente ipnotizzati dal numero 1 viola: Frey si dimostrò una saracinesca in almeno cinque occasioni nitide per gli ospiti.

Una di queste parate, al 40′ del primo tempo, deriva da un “suicidio” di Felipe Melo: il brasiliano chiede un fallo a centro campo disinteressandosi del pallone e lanciando in contropiede Zarate. In questo caso Frey si esalta nell’uno contro uno, respingendo in angolo il tiro a colpo sicuro del numero 10 laziale. Ed è proprio il francese che commenta l’errore del compagno: “Tranquillo Felipe Melo ci penso io”. E il brasiliano risponde subito: “Grande Sera, il fallo è netto però”.

Ecco il post in questione:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sebafrey (@sebafrey)