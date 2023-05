Frey rende onore alla Fiorentina: “Un’emozione essere presente ieri, grazie per l’affetto che mi dimostrate” VIDEO

Dopo la sconfitta di ieri sera della Fiorentina di Vincenzo Italiano in finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’ex portiere viola Sebastian Frey, scelto tra i tanti testimonial dell’evento, ha voluto esprimere tutte le sue congratulazioni alle due squadre per lo spettacolo offerto agli oltre sessantamila presenti all’Olimpico.

Un occhio particolare lo ha rivolto agli sconfitti: “Un grande emozione essere presente ieri per la Finale di Coppa Italia. Complimenti all’Inter per la vittoria finale, ma onore alla Fiorentina per il percorso fatto e per la buonissima partita fatta ieri sera e soprattutto per l’affetto che mi dimostrate ogni volta💜”

Questo il video pubblicato da Frey su Instagram: