Frey: “Ribery mi ha sempre fatto capire di voler continuare alla Fiorentina, ma in un matrimonio servono due sì”

A Radio Bruno ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey, parlando dell’arrivo in viola di Gattuso e del futuro dell’amico Franck Ribery: “Alla Fiorentina Gattuso spero possa trasmettere la sua voglia e il suo agonismo per difendere i colori. Mi aspetto la conferma di quei giocatori importanti per ripartire e qualche innesto importante. Ribery mi ha sempre fatto capire di voler rimanere a Firenze e continuare con la Fiorentina, ma per un matrimonio serve l’intesa da entrambe le parti. Ultimamente sento che il senso di appartenenza è venuto meno, ma credo che con Commisso ci sia la possibilità di rifare un ciclo, tornando a far innamorare le persone e riportarle allo stadio”