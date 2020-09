Frey: “Ribery non ha mai pensato di andare via da Firenze. La Fiorentina dovrà prendere una decisione sui portieri”

Questo pomeriggio al negozio “Zona Stadio” era ospite l’ex portiere viola Sebastien Frey, che ha parlato ai media presenti, tra cui anche Fiorentinanews.com, di Fiorentina. Queste alcune sue dichiarazioni: “Torno sempre con molto piacere a Firenze perchè qui trovo sempre l’affetto dei tifosi viola. Sono qui per presentare un guanto che ha fatto parte della mia carriera e non poteva essere che viola. La Fiorentina ha progetti importanti a lungo termine e sta pensando a cose importanti come lo stadio e il centro sportivo, ma quando avranno sistemato tutto hanno tra i progetti di coinvolgere anche noi ex giocatori viola. Sono rimasto sorpreso da Ribery, per il suo impegno e il rispetto per la Fiorentina. Non ha mai pensato di andare via. Anche Terracciano mi ha stupito, perchè non è facile fare il secondo e farsi trovare pronto come ha fatto lui. Non scordiamoci di Lafont poi. La Fiorentina ha tre portieri di ottimo livello e ci saranno da fare delle scelte, ma loro sono tre (compreso Dragowski ndr) portieri affidabilissimi”.

