Frey: “So che lavoro fa Ribery tutti i giorni coi ragazzi in allenamento, ma tanti giovani pare siano già dei fenomeni. I leader viola sono in inferiorità”

Dall’alto del suo grande bagagli di esperienza, l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha parlato anche di rapporti sociali e spogliatoio a La Repubblica: “So che lavoro fa Ribery tutti i giorni coi ragazzi in allenamento. È un trascinatore che sta spesso dietro le quinte. Anche Borja Valero e Dainelli lo sono. In un gruppo dove ci sono questi trascinatori un po’ esperti, con tanti giovani che ancora hanno dimostrato poco ma che pare siano già dei fenomeni, è difficile gestire lo spogliatoio. È come se i leader fossero in inferiorità”.