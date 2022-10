Frey: “Sono sempre stato pro Var, ma mi sto ricredendo dopo il mancato rosso a Dimarco”

Anche il grandissimo ex portiere della Fiorentina (che, tra l’altro, domani sera entrerà a far parte della ‘Hall of Fame’ del Museo Fiorentina) Sebastien Frey è concorde con la maggioranza che afferma che il fallo di Dimarco era da rosso. L’ex giocatore viola si è espresso sul proprio profilo Instagram riportando l’istantanea del contatto tra la gamba alta del nerazzurro e quella di Bonaventura che viene colpita.

“Non voglio parlare del risultato… ma se non è rosso questo?!!! Sono sempre stato pro Var ma visto come viene utilizzato mi sto ricredendo” ha affermato Frey nella stories che vi riportiamo qua sotto: