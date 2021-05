Frey sul murale dedicato ad Astori: “Firenze si arricchisce di una nuova, meravigliosa opera d’arte. Davide, impossibile dimenticarti”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha scritto su Instagram un bellissimo messaggio, a corredo della foto che raffigura il murales dedicato a Davide Astori: “Firenze, la città dell’arte, si arricchisce di una nuova meravigliosa opera dedicata ad una persona straordinaria. Per tutto ciò che sei stato. Per i valori che hai rappresentato. Per il segno indelebile che hai lasciato nell’animo di tutti noi. Davide, impossibile dimenticarti. Per sempre nel cuore”.