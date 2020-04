In diretta Instagram, l’ex portiere della Fiorentina Sebastian Frey ha ironizzato così su Juan Manuel Vargas, suo ex compagno in maglia viola: “Vargas l’ho mandato a cagare tre giorni fa, non vuole fare la diretta perché dice che si vergogna e non parla più italiano. E quando mai l’ha parlato? Gli voglio un gran bene, è un grande, un buonissimo ragazzo”.