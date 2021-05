Frey: “Vlahovic? Lo vedo ancora alla Fiorentina se hanno il progetto di andare in Europa. Per ricostruire servono giocatori che fanno la differenza”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey è intervenuto all’interno di BomberReview, raccontando al canale Twitch di ChiamarsiBomber tanti aneddoti sulla sua carriera e non lesinando aspre critiche contro la parentesi Super Lega:

“Sui social ho preso subito posizione contro la Super Lega. Mi sono schierato perché ritengo che il calcio sia di tutti. Il calcio è dei tifosi, di chi ci segue allo stadio, di chi paga il biglietto. Hanno lavorato per tre anni, un po’ di nascosto, per lanciare questa bomba. Una bomba che alla fine è esplosa. Ritengo fortunatamente che la meritocrazia abbia vinto sul potere economico. Il calcio è inquinato, mi sono schierato contro la Super Lega ma questo non vuol dire che ritengo che UEFA e FIFA siano sani e puliti. Ora aspettiamo le loro risposte e vediamo se davvero aiuteranno il calcio mondiale come vogliono far credere”.

Poi su Vlahovic invece: “L’ho seguito lo scorso anno, c’era già curiosità intorno a lui. Ma era poco regolare, faceva una partita top, poi due così e così… L’inizio di quest’anno non ha entusiasmo. Nelle ultime 10/12 però si è dimostrato l’attaccante più in forma. Ha preso fiducia. Spero che in Italia faccia una grande carriera. Futuro alla Fiorentina? Lo vedo ancora in viola se hanno il progetto di andare in Europa. Come doveva essere con Chiesa, che si è inserito benissimo alla Juve, ha fame, ha voglia e farà una grande carriera. Per Vlahovic, da affezionato della Fiorentina, lo terrei per lanciare il messaggio di ricostruire una squadra importante. Se vuoi ricostruire, ti servono giocatori che ti fanno la differenza”.