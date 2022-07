Friedkin non si ferma più: centrocampista in arrivo dal PSG per la Roma

Dopo il grande ed inaspettato colpo Dybala la Roma di Dan Friedkin è pronta per chiudere un altro colpo di livello: sono infatti ore decisive per l’arrivo nella capitale di Georgino Wijnaldum dal Paris Saint Germain. Un altro acquisto che, considerando anche l’arrivo di Matic, pone la squadra di Josè Mourinho tra le favorite per il prossimo campionato.