Friedkin prova a battere subito Commisso: il Comune di Roma intanto gli dà una mano per il nuovo stadio

Questioni complicate intorni ai rispettivi progetti: sia a Roma che a Firenze gli ultimi anni sono stati densi di battaglie a livello infrastrutturale, con tante idee e altrettanti ostacoli. Se sulla questione Franchi-Campi Bisenzio siamo in attesa di capire dove si orienterà definitivamente la società viola, nella capitale arrivano buone notizie per il neo patron Friedkin. Il texano potrebbe battere sul tempo il connazionale Commisso, poiché dal Comune di Roma è arrivata l’approvazione a due delibere necessarie per l’ok al progetto del nuovo stadio a Tor di Valle. Il patron texano potrebbe anzi acquistare a breve i terreni e seguire da vicino lo sviluppo dell’iter per la realizzazione del nuovo stadio giallorosso.

