Friedkin traccia la strada e subito dopo toccherà a Commisso: i patron americani tornano in Italia

Per Dan Friedkin in realtà si tratterà di una prima volta in Italia, da neo patron della Roma, per Rocco Commisso invece di un ritorno a distanza di sette lunghissimi mesi. Il magnate texano, da poco giallorosso, è sbarcato nella giornata di oggi nella capitale per prendere i suoi primi contatti con il suo nuovo club. Segnale che dal continente americano c’è modo di sbarcare in Europa ed è ciò che farà a breve infatti anche Commisso, atteso a inizio della prossima settimana a Firenze per seguire l’esordio dei suoi, alcune fasi del mercato e la situazione infrastrutture, che soprattutto in zona centro sportivo dovrebbe vivere tappe fondamentali nei prossimi giorni.

