Frison: “Il mister ci ha insegnato dei concetti importanti: siamo pronti per la quarta finale consecutiva. Le finale vanno affrontate in modo completamente diverso dal solito”

Filippo Frison, difensore della Fiorentina Primavera, è stato intervistato da Sportitalia nel pregara di Fiorentina-Atalanta, finale di Coppa Italia. Ecco cosa ha detto il terzino di Aquilani:

“Questa è la quarta finale di fila: siamo pronti e soddisfatti di essere ancora qui. Siamo un bellissimo gruppo perché il Mister ci ha dato dei concetti che in questi anni abbiamo assimilato nel migliore dei modi. In questa competizione abbiamo dimostrato di fare un bel gioco e di avere una gran voglia di vincere. Adesso poi c’è anche un po’ di esperienza in più. L’Atalanta viene da un momento importante in campionato, ma le finali sono secche e vanno affrontate in modo completamente diverso dal solito”.