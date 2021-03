Frode informatica da 1,6 milioni di euro fatta ai danni di Fiorentina e Dazn. Due spagnoli a processo

Una frode informatica da 1,6 milioni di euro fatta ai danni di Fiorentina e Dazn. Con questa accusa due presunti hacker residenti a Granada in Spagna sono finiti a processo a Firenze su decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal pm Ester Nocera, titolare delle indagini.

In pratica i due sono riusciti a farsi accreditare sul loro conto corrente un pagamento da 1,6 milioni di euro che la Perform Investiment Ltd, società inglese che gestisce Dazn, avrebbe dovuto versare all’Acf Fiorentina come pagamento di una quota di diritti televisivi.

La truffa sarebbe stata realizzata con la tecnica del ‘man in the middle’; i due si sono inseriti nella corrispondenza via e-mail scambiata tra la società inglese e la Fiorentina, sostituendo l’iban del loro conto corrente a quello indicato dalla società sportiva per il pagamento. Ed è così che la Perform Investment ha effettuato un bonifico da 1.605.179 euro che è finito direttamente sul conto corrente aperto in una banca di Barcellona, appartenente a una società finanziaria riconducibile proprio a quella dei due fratelli.