Fruk: “Fiorentina? E’ stato un periodo difficile per me. Del futuro si occupa il mio agente, ora penso solo al Gorica”

Arrivato in viola con Pantaleo Corvino, il classe 2001 Toni Fruk non ha avuto fortuna alla Fiorentina. Il calciatore croato è ancora di proprietà viola (contratto fino al 2024) e milita attualmente all’HNK Gorica, in patria. Il giocatore ha parlato a germanijak.hr anche dell’esperienza in viola e le proprie scelte in carriera: “Fiorentina? E’ stato un periodo difficile. La pandemia ha interrotto tutto e nessuno ha pensato al calcio. Quindi uno sfortunato infortunio, sono rimasto fuori per molto tempo. Nessuno sapeva cosa diagnosticarmi. L’ho risolto in Croazia e mi sono ritrovato, adesso sto vivendo un nuovo inizio. La cosa più importante per me era giocare e ritrovare la fiducia che avevo perso: godermi il calcio”.

Fruk ha concluso: “Ho avuto tutto questo a Dubrava e sono estremamente grato a loro per l’opportunità. Ora non voglio distrarmi. Il poco interesse della Fiorentina? Di tutto questo si occupa il mio agente in modo che io possa concentrarmi sul calcio. Il focus è esclusivamente su Gorica e vedremo cosa riserva il futuro”.