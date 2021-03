Frullatore Vlahovic: E la Fiorentina che fa? Spalle larghe e cervello fino per non finire stritolati

La tripletta realizzata da Dusan Vlahovic durante Benevento-Fiorentina ha dato, inevitabilmente, nuovo fiato alle voci di mercato che adesso vogliono in centravanti corteggiato da tante squadra.

E la Fiorentina che fa? Su La Nazione si legge che il club viola osserva da lontano. Ad ora si gode le prodezze-salvezza di Vlahovic. Per il futuro c’è tempo, soprattutto perché la girandola di pretendenti assomiglia molto a un frullatore. E il rischio, se non si hanno spalle larghe e cervello fino, è quello di finire stritolati. Un compito in più per Prandelli, come se ne avesse pochi.