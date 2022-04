Fu vicinissimo alla Fiorentina, oggi è ricercato in Argentina. La follia del Toto Salvio che ha investito l’ex moglie e poi è scappato

Nell’estate del 2010 la Fiorentina aveva quasi chiuso il colpo dall’Atletico Madrid per Eduardo ‘El Toto’ Salvio. Oggi invece i tifosi saranno felici che non sia mai venuto a Firenze. Il centrocampista del Boca Juniors, infatti, è accusato di violenza di genere dopo aver investito intenzionalmente la ex moglie, che, tra l’altro, l’aveva beccato con un’altra donna.

Ad aggravare i fatti, c’è però un altro aspetto, cioè che l’ex Benfica sia scappato dopo aver colpito Magali Aravena, senza prestare soccorso alla madre dei suoi figli. Una situazione paradossale che mette discretamente nei guai il classe ’90 che nell’agosto di 12 anni fa fu vicino a vestire la maglia viola.