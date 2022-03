Fuga romantica per Castro e (futura) consorte nella città di Romeo e Giulietta

Il n°10 della Fiorentina Gaetano Castrovilli si è concesso una gita romantica nella città italiana dell’amore per eccellenza. Insieme alla sua compagna e -a breve- futura moglie, la Miss Italia 2016 Rachele Risaliti, il centrocampista viola ha girato per la città in cui adesso si trova l’ex Federico Ceccherini in sella a una bicicletta.

Tappa obbligatoria a Verona per i due piccioncini è stata la piazzetta degli innamorati più famosi della letteratura, dove hanno posato insieme alla statua di Giulietta. Da notare anche il look particolare del calciatore viola che ha fatto bella mostra di una giacca in pelle dalle maniche variopinte.

Prima di tornare agli ordini di mister Vincenzo Italiano, in vista della partita di domenica prossima contro l’Empoli, il prossimo sposo in casa viola si è goduto una giornata di relax insieme alla sua futura compagna di vita nella città dell’Arena.