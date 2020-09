Fuksas: “Il Franchi non va abbattuto ma trasformato, salvando la Torre e le Scale elicoidali. Uno stadio che va ristrutturato usando l’agopuntura e non il caterpillar”

Il Franchi versa in cattive condizioni. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, hanno recentemente parlato di quale possa essere il futuro della casa della squadra viola. Stamani leggiamo l’intervista che l’architetto Massimiliano Fuksas ha rilasciato a La Repubblica: “Non c’è bisogno di abbattere il Franchi. Oggi si può trasformare questa preziosa opera architettonica di Nervi in qualcosa che sia utile, come potrebbe essere lo stadio Flaminio a Roma, altra opera di Nervi in stato di abbandono e su cui si potrebbe intervenire. Credo che spazi del genere possano essere ripensati. Ne avevo progettato uno per i Della Valle, il famoso stadio-Nuvola (nella foto), poi non se n’è fatto più nulla”.

Poi aggiunge: “Molti si aspettavano questo pronunciamento sulle criticità del Franchi. Lo stadio è stato realizzato novanta anni fa e adesso va modificato. È impossibile che rimanga identico, ma bisogna mantenere lo spirito di Nervi e anche rispettare la Fiorentina. Da romanista posso dire che il tifoso è una persona da considerare…Bisogna fare un check vero e proprio di questo stadio e capire in che modo si può renderlo anti-sismico con una ristrutturazione che però tenga in piedi le parti dell’opera di Nervi, che sono straordinarie: le Scale elicoidali, la Torre di Maratona. Quelle si possono integrare in un nuovo progetto o in un suo rifacimento. Ma a monte il problema è politico. Va fatta una scelta: se si vuole costruire un nuovo stadio o invece adeguare il Franchi, coinvolgendo e convincendo la sovrintendenza”.

Commisso ci è andato giù pesante in questi giorni: “Gli spalti e le curve si possono toccare e riutilizzare in parte: un buon architetto, un imprenditore e un bravo sindaco possono riuscire a trovare la sintesi per allineare tutti quelli che sono i problemi e le varianti del caso. Se si entra nel merito delle ipotesi architettoniche, una soluzione si trova. Ma il problema è anche un altro. Bisogna dare allo stadio delle nuovi funzioni e un senso perché sia fruibile dai tifosi e dalle loro famiglie: questo luogo deve avere nuovi spazi commerciali e anche e anche culturali…Quello stadio va ristrutturato usando l’agopuntura e non il caterpillar. Si può intervenire cambiando, modificando: io lo vedo possibilissimo”.