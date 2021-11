Full HD e rimborsi in caso di problemi: le novità di DAZN per i prossimi mesi

Al termine dell’incontro con il ministro Giorgetti, l’emittente streaming DAZN ha spiegato in una nota alcune novità che arriveranno prossimamente. Già entro la fine di novembre sarà disponibile la funzione per vedere le partite in FULL HD, il che assicurerà una maggiore definizione delle immagini. Inoltre, l’azienda si sta impegnando per accelerare lo sviluppi del Multicast, che permetterebbe una riduzione del buffering di oltre il cinquanta per cento.

DAZN è tornata poi sul disservizio del 23 settembre 2021, ribadendo la propria presa di responsabilità e precisando che da allora sono stati effettuati rimborsi per una cifra complessiva pari a 10 milioni di euro. Una modalità di azione che l’azienda si è detta pronta a ripetere in futuro, qualora dovessero ripresentarsi problemi di sua diretta responsabilità”.