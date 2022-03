Fumata nera tra Dybala e la Juventus: l’argentino dirà addio a giugno

Nella mattinata odierna è andato in scena un lungo summit tra la Juventus e Jorge Antun, il procuratore di Paulo Dybala. Al termine di un confronto durato più di due ore, c’è da segnalare la fumata nera nella trattativa.

Secondo Sky Sport, al termine della stagione l’argentino dirà addio al club bianconero. In scadenza di contratto a giugno, la Joya chiedeva uno stipendio da circa otto milioni di euro a cui la Vecchia Signora non ha accettato. Per questo, a meno di clamorose sorprese nelle prossime settimane, Dybala lascerà la Juventus dopo tante stagioni.