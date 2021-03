Fuochi d’artificio al Mapei Stadium tra Sassuolo e Napoli: Caputo firma il pareggio a tempo scaduto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 era di scena al Mapei Stadium la sfida tra Sassuolo e Napoli, anticipo del mercoledì di turno infrasettimanale di Serie A.

La partita è finita 3-3. Vantaggio neroverde con l’autogol di Maksimovic, poi il pareggio di Zielinski e il nuovo sorpasso del Sassuolo con Berardi su rigore. Nella ripresa il gol firmato da Di Lorenzo ha determinato il pareggio, prima che Insigne su rigore realizzasse il 2-3 al novantesimo. Proprio quando il Napoli pensava di avere la vittoria in tasca, però, Manolas ha commesso un fallo ingenuo in area e così il Sassuolo ha ottenuto un rigore che Caputo ha trasformato per il 3-3 finale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 56, Milan 52, Juventus* 49, Atalanta, Lazio 46, Roma 44, Napoli* 44, Sassuolo 36, Verona 35, Sampdoria 30, Bologna, Udinese 28, Genoa 26, Fiorentina, Benevento, Spezia 25, Torino* 20, Cagliari 18, Parma 15, Crotone 12.