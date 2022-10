Fuori ancora dalla top cento: La Fiorentina deve migliorare anche il proprio Ranking Uefa

Fuori ancora dalla top 100 in Europa. Il Ranking Uefa della Fiorentina non è un granché e indubbiamente i risultati ottenuti dalla squadra sul campo (pareggio in casa con l’RFS Riga e sconfitta contro il Basaksehir) non hanno dato impulso in questo senso.

I viola sono al 106esimo posto con 12985 punti; probabilmente basterebbe una vittoria in Scozia per poter almeno superare il primo scalino di rilievo.

Ricordiamo che il Ranking Uefa non è un particolare secondario; infatti per delineare le teste di serie in ogni sorteggio, e quindi avere accoppiamenti più agevoli, è proprio un dato determinante.