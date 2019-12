Fuori Castrovilli e dentro… Eysseric: Il cambio che ha fatto discutere

Dopo gli ingressi in campo di Dusan Vlahovic e Marco Benassi, alla Fiorentina era rimasto un solo cambio nel finale di partita con l’Inter. E il tecnico viola Vincenzo Montella ha sorpreso praticamente tutti, facendo entrare Valentin Eysseric al posto dell’acciaccato Gaetano Castrovilli. Una sostituzione che ha lasciato tutti di stucco, tra chi si è messo a ridere, chi (quasi) a piangere e chi non sapeva che pensare.

Con la maglia viola, tolta la gara giocata con la Primavera di Bigica, è la prima presenza stagionale. Arrivata nel finale di partita contro l’Inter e con Montella che si giocava la panchina: per questi motivi, dire che è stata sorprendente dir poco. Anche perché a sedere sono rimasti Sottil e Pedro, due calciatori più offensivi di Eysseric e sicuramente più all’interno del progetto tecnico rispetto al francese.

Analizzando il cambio da un altro punto di vista, è possibile che l’Aeroplanino abbia scelto l’ex Nizza come un segnale di protesta nei confronti della dirigenza, in particolare verso il d.s. viola Pradè. Comunque sia, il cambio che poteva sancire la fine dell’era Montella in riva all’Arno ha portato, anche se in modo implicito e probabilmente involontario, al pareggio della Fiorentina.