Fuori Castrovilli, più Borja Valero che Pulgar, ma Amrabat…

Dopo il rosso rimediato contro il Torino, Castrovilli dovrà scontare la squalifica proprio contro l’Inter, ma non sarà l’unico. Altro assente certo della sfida sarà Milenkovic, dopo il tanto chiacchierato testa a testa con Belotti. Facile intuire che il serbo verrà sostituito da Quarta, con l’argentino che già in altre occasioni ha rimpiazzato il compagno di reparto (contro la Lazio).

A centrocampo invece la questione è meno scontata. Borja Valero è il favorito ad ereditare un posto sulla linea mediana, liberando Amrabat dai compiti di costruzione di gioco, con il marocchino che avanzerebbe il suo raggio d’azione di qualche metro, pronto a far valere e sue doti fisiche e il suo dinamismo. Borja Valero inoltre sarà un ex della partita, visto il suo recente trascorso in nerazzurro, e si sa che quando le motivazioni sono alte, le prestazioni spesso seguono il medesimo andamento.

L’alternativa allo spagnolo però si chiama Erick Pulgar. Ormai fuori dalle prime scelte di Prandelli, il cileno potrebbe avere una chance addirittura dal 1’. Tuttavia più probabile un suo impiego a partita in corso. L’ex Bologna è rimasto in viola nonostante le voci di mercato sul suo conto fossero molto insistenti, ma alla fine la Fiorentina non ha voluto privarsi di lui.