Fuori dal Centro Sportivo spuntano due striscioni pro-Antognoni. FOTO FN

Oltre a quello contro Rino Gattuso esposto davanti al Bar Marisa, nei pressi del centro sportivo della Fiorentina sono stati esposti altri due striscioni. “Barone-Pradè, se Antognoni se ne va non si perdonerà” e “Via Barone-Pradè, Antognoni per sempre”. Entrambi non firmati, rappresentano però quello che è lo stato dell’animo di Firenze nei confronti della società in caso di divorzio, ormai sempre più prevedibile, con l’Unico 10.

Ecco le due foto realizzate da Fiorentinanews.com: