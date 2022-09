Fuori Nastasic, dentro… l’esubero Ranieri: così la Fiorentina ha chiuso il calciomercato

L’ultimo giorno di calciomercato in casa Fiorentina si è chiuso senza nessun colpo in entrata. La società viola ha deciso di rescindere il contratto di Matija Nastasic, ma allo stesso tempo di non sostituire il serbo: il quarto centrale a disposizione di Vincenzo Italiano sarà dunque Luca Ranieri. Tramontata anche l’ipotesi di Nikolau, nonostante la cessione del classe ’93 facesse pensare a un affondo viola per un altro difensore.

Fiducia dunque a Ranieri, che inizialmente non era stato neanche convocato per il ritiro di Moena e non ha preso parte alla tournée precampionato in Austria e Spagna. Una sorpresa, probabilmente, anche per lo stesso giocatore, che si aspettava una cessione e invece si ritrova in rosa. La coperta dei centrali, come scrive La Nazione, rimane in ogni caso abbastanza corta in vista di una stagione in cui la Fiorentina potrebbe giocare più di 50 partite.