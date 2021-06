Fuori tutto Arsenal: tra i giocatori in uscita c’è anche Torreira. La Fiorentina può provarci di nuovo?

Su Twitter il giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato dei movimenti in uscita dell’Arsenal. Un tema che potrebbe riguardare anche la Fiorentina, visto che tra i giocatori di cui i Gunners si vogliono liberare c’è anche Lucas Torreira.

L’eterno obiettivo viola sembrava essere a un passo dalla Lazio, ma in realtà la trattativa è tutt’altro che avanzata. Le pretese dell’Arsenal si aggirano intorno ai 20 milioni, cifra importante ma non inaccessibile. Vedremo come si svilupperà la situazione, intanto Torreira ha le valigie in mano e la Fiorentina potrebbe tornare a farci un pensierino.

Arsenal now working to sell players, then… new signings soon. ⚪️🔴 #AFC

Guendouzi wants to join OM, Xhaka deal with AS Roma at final stages. Price tag around €20m for Bellerin, same for Torreira [not advanced with Lazio].

Camavinga-Arsenal: there’s nothing, not even talks.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021