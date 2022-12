Fuori un ex Fiorentina, dentro un altro: Claudio Ranieri si avvicina sempre più a una panchina di Serie B

A inizio settimana, il Cagliari ha comunicato ufficialmente l’esonero dell’allenatore (tra le altre, ex calciatore della Fiorentina) Fabio Liverani. Il nome in cima alla lista dei sardi per il futuro del club è un altro ex viola di lusso, ovvero mister Claudio Ranieri. La fiducia dei rossoblù è in aumento, tanto da suscitare l’autorevole parere di Gigi Riva, riportato da L’Unione Sarda: “Lui è uno dei nostri, deve solo accettare con entusiasmo e farà grandi cose”.

Insomma, Cagliari è pronta a riaccogliere a braccia aperte Ranieri: la società sarda ci tiene a sottolineare il suo ottimismo. Tra passato e (possibile futuro), la Fiorentina c’entra più di qualcosa.