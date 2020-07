Furto a casa Ribery: I dettagli dell’accaduto e gli oggetti portati via al campione della Fiorentina

Furto nella villa dell’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery. L’incursione nella casa che il fuoriclasse francese ha affittato sulla collina di Sant’Andrea a Morgiano, distante qualche chilometro da Grassina, è avvenuta mentre il giocatore era con la squadra e in casa non c’era nessuno. I ladri hanno agito in un momento ancora non meglio precisato, ma compreso tra le 11.30 di sabato e le 1.20 di stamani (lunedì 6 luglio).

Per entrare i ladri hanno forzato una porta finestra che dà sul giardino, quindi hanno manomesso il sistema di videosorveglianza. Ribery non aveva attivato l’allarme collegato al 112. Hanno portato via due orologi Rolex, un bracciale di Cartier della moglie Wahiba, vari monili in oro e dieci borse di marca. Sul furto stanno indagando i Carabinieri della stazione di Grassina e della Compagnia Oltrarno.