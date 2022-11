Futuro e ambizioni sul campo, un unicum: Barone lancia un appello da non sottovalutare. Seguiranno i fatti?

Questa mattina, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha rilasciato parole importanti, sottolineando la necessità di crescere sotto più aspetti. Anche economicamente, dove i guadagni arrivano dai risultati sul campo: “Vogliamo arrivare in Champions League e giocare in Europa. Il futuro del club è concentrato sullo sviluppo dei giocatori che arriveranno in prima squadra, nel maschile e nel femminile. Vogliamo crescerli dentro. Sappiamo quanto conta la Fiorentina: è uno stile di vita, in città se ne parla ogni giorno”.

Ci sono molteplici esempi storici per definire le ‘chiacchiere al vento’, ma non sembra essere questo il caso. Le parole pronunciate da Barone contengono temi mai trattati prima d’ora, almeno da parte sua. Vi è una certa ambivalenza: la smisurata ambizione può essere mal interpretata, perché la Champions League non è un qualcosa che si raggiunge dall’oggi al domani, con uno schiocco di dita, ma porta con sé un considerevole passo in avanti.

Finalmente, si parla di guadagno attraverso il merito sportivo. Il concetto più importante è proprio questo: aver capito che la crescita si ottiene anche (e soprattutto) dal verdetto del rettangolo verde. Rimangono pur sempre parole, che però infondono un barlume di speranza e vincolano certe aspettative a essere tramutate in fatti. La chiarezza su un obiettivo a lungo termine è sempre stata piuttosto rara; non è un segnale da poco, è un appello all’ambizione e all’orgoglio.

L’augurio è che non rimangano solo parole. Come fare per trasformarle in realtà? Sicuramente, attribuendo loro il peso giusto e fissando quanto dichiarato come vero e proprio scopo da raggiungere, per far sì che le ‘chiacchiere al vento’ vengano archiviate. È inoltre evidente che, rispetto alle decisioni e alla politica intraprese in questi tre anni, qualcosa dovrà cambiare. Firenze chiedeva obiettivi, eccoli. Sono parole importantissime che, come reazione direttamente proporzionale, richiedono i fatti ad accompagnarle. D’altronde, il presidente Commisso ha sempre esplicitato il non poter fare promesse senza garanzia di mantenerle. Così, il messaggio assume ulteriore importanza; attenzione al mare tra il dire e il fare.