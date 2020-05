Futuro greco per un giovane giocatore della Fiorentina?

Secondo quando riportato da kitenimerosi.gr, l’AEK Atene sarebbe interessato sul giocatore della Fiorentina David Hancko. Lo slovacco classe 1997, ora in prestito allo Sparta Praga, sarebbe nei piani della squadra di mister Dikefalos. Per Hancko, la Grecia potrebbe essere una soluzione buona per il futuro. Infatti, durante la sua prima stagione in Fortuna Liga, lo slovacco ha collezionato dieci presenze alternando una buona prima parte a un momento di calo. Nell’ultimo mese di gioco stava tornando nella forma ottimale.