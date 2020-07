Futuro in Italia o all’estero per Florenzi? Il terzino ha una preferenza precisa e intanto le pretendenti per lui aumentano

Secondo quanto riportato dal Theathletic.co.uk, ci sarebbe anche il Leeds, neopromosso in Premier League, su Alessandro Florenzi. La società inglese sarebbe pronta a offrire 16 milioni di euro alla Roma per lui. Il terzino dopo l’esperienza in Spagna sembra attualmente preferire la pista estera per continuare la sua carriera, con le interessate che sono sia in terra iberica che in terra inglese appunto. Fiorentina e Atalanta rimangono alla finestra, con il giocatore che, qualora optasse per il ritorno definitivo in Italia, sarebbe chiamato a scegliere tra il nerazzurro e il viola.

