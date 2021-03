Futuro viola, anche Paulo Fonseca candidato a tecnico della Fiorentina?

Oggi è senza ombra di dubbio il giorno delle dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina. Ma c’è anche chi si concentra su quel che può essere il futuro prossimo viola. Come riportato da ‘Il Tempo’, anche Paulo Fonseca, inevitabilmente, ha ricevuto interessamenti in caso di rottura con la Roma. Oltre al sondaggio del Napoli, di cui già si era scritto, viene riportato l’interesse della Fiorentina, in Italia, e quelli di Zenit e Slavia Praga all’estero