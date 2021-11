Gabbiadini spaventa, poi la Fiorentina rimonta la Sampdoria segnando tre gol e ritrovando la vittoria

Per non perdervi neanche un’emozione della partita, aggiornate costantemente la pagina premendo sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FIORENTINA-SAMPDORIA 3-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan (78′ Maleh); Callejon (89′ Distefano), Vlahovic (89′ Kokorin), Sottil (68′ Saponara)

93′ – FINISCE QUI! Fiorentina batte Sampdoria 3-1

91′ – Trova un varco la Sampdoria, Thorsby serve Candreva ma Terracciano gli dice di no in uscita

90′ – Tre minuti di recupero

89′ – Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Callejon e Kokorin, dentro Distefano e Kokorin

88′ – Cross di Augello dalla sinistra, grandissima uscita alta di Terracciano che blocca il pallone e spegne l’azione della Sampdoria

86′ – Maleh apre per Saponara che punta l’area, rientra sul destro e tenta il tiro sul primo palo ma non trova la porta

84′ – Cambio nella Sampdoria, fuori Ferrari e dentro Chabot

83′ – Schema da punizione, Maleh prende posizione in scodella sul secondo palo dove Vlahovic incorna ma Audero blocca

82′ – Ennesimo fallo subito da Vlahovic, stavolta l’autore è Ferrari che viene ammonito

81′ – Prova a impostare la Samp, alla fine arriva il lancio lungo che finisce direttamente a Terracciano

79′ – Ciervo rientra sul destro e trova in area sul secondo palo Candreva, tiro dell’esterno che sorvola la traversa

78′ – Cambio nella Fiorentina: fuori Duncan, dentro Maleh

77′ – Duncan apre per Saponara che va via sul fondo in area e mette in mezzo, si salva la Samporia

74′ – Vlahovic va via con una magia, giunto nei pressi dell’area viene steso da Colley che si prende il giallo

73′ – Giro palla della Fiorentina a far correre la Sampdoria e cercare spazi per impostare l’azione

71′ – Cambio nella Sampdoria: fuori Bereszynski, dentro Dragusin

70′ – Cross di Biraghi, si muove Vlahovic sul primo palo ma il suo tocco non è abbastanza deciso per girare il pallone in porta

68′ – Si fa male Sottil che esce zoppicando. Al suo posto entra Saponara

66′ – Incursione di Thorsby che calcia al volo da fuori area ma non trova la porta

64′ – Brutta palla persa da Torreira, ripartenza Samp conclusa da un tiro di Quagliarella deviato in corner

62′ – Callejon spinge il contropiede e tocca per Vlahovic, che tenta di rendergliela col tacco ma non ci riesce

60′ – Occasione Sampdoria, dalla bandierina Candreva mette in mezzo e Martinez Quarta rischia l’autogol

58′ – Girata al volo di Gabbiadini, Terracciano non si fida della presa e mette i pugni in calcio d’angolo. Sul capovolgimento di fronte scappa via Sottil che però davanti ad Audero calcia clamorosamente sul fondo

57′ – Lancio verso Gabbiadini, il pallone rotola sul fondo con Terracciano a presidiare

54′ – Triplo cambio nella Sampdoria: fuori Murru, Verde e Caputo, dentro Augello, Quagliarella e Ciervo

53′ – Spunto di Sottil che va via e allarga per Duncan, il suo cross è sbilenco

52′ – Corner messo fuori, Bonaventura aggancia e calcia di collo esterno, centrale e blocca Audero

50′ – Lancio lungo, uscita da libero aggiunto di Terracciano che sventa il pericolo di testa

49′ – Imbucata in area per Gabbiadini che tenta la soluzione col destro, palla fuori

47′- Schema che trova libero Venuti, il cross in area del terzino è sventato dalla difesa doriana

46′ – Subito fallo e punizione nei pressi dell’area per la Fiorentina

45′ – Comincia la ripresa

SECONDO TEMPO

45′ + 1 – Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo con la Fiorentina avanti 3-1

44′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! SOTTIL! Schema da corner, Biraghi disegna sul secondo palo dove Bonaventura fa un controllo sontuoso prima di mettere in mezzo un passaggio che, deviato, arriva sui piedi di Sottil che non può sbagliare a porta vuota: 3-1!

43′ – Venuti suggerisce per Callejon, cross in mezzo e Thorsby si rifugia in angolo

41′- Spunto di Sottil, sgambetto di Gabbiadini che viene ammonito

39′ – Ribaltamento di fronte sostenuto da Bonaventura che arriva al limite, sterza e calcia di sinistro trovando la presa facile di Audero

38′ – Pericolo per la Fiorentina! Bereszynski si ritrova in area, fa il doppio passo a Biraghi e calcia a centimetri dall’incrocio

37′ – Altra grande giocata di Callejon che va via sul fondo, tocca per Bonaventura che da dentro l’area calcia di sinistro trovando l’opposizione miracolosa di Ferrari

35′ – Altra iniziativa di Callejon, stavolta però il cross è troppo su Audero che blocca

34′ – Vlahovic va via a Colley ed entra in area, ma il difensore della Sampdoria lo recupera regolarmente

32′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! VLAHOVIC! Callejon suggerisce per Bonaventura, il quale dalla destra mette in mezzo per Vlahovic che schiaccia di testa e prende in controtempo Audero: 2-1!

30′ – Iniziativa viola che non va a buon fine, rinvio dal fondo per Audero

28′ – Ancora pericolosa la Sampdoria con Candreva che dalla sinistra mette in mezzo, spizzata di Caputo che non riesce a indirizzare verso la porta

26′ – Ripartenza Samp, Caputo mette in mezzo ma ferma tutto Igor. Sul ribaltamento di fronte la palla arriva a Callejon che tenta il sinistro a giro, ampiamente fuori

23′ – GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! CALLEJON! Sottil rientra sul destro e mette un pallone teso in mezzo che attraversa tutta l’area e premia l’inserimento sul secondo palo di Callejon che batte Audero da due passi: 1-1!

22′ – Spinta su Torreira, punizione viola a centrocampo

20′ – Lenta e prevedibile la manovra viola, conclusa da un passaggio sbagliato di Callejon

19′ – Difficoltà a uscire per la Fiorentina dopo il gol subito

17′ – Stavolta batte Vlahovic, ma la battuta è pessima e il pallone finisce altissimo

16′ – Altro fallo su Vlahovic al limite dell’area, punizione interessante per la Fiorentina

14′ – GOL DELLA SAMPDORIA. 0-1. Cross dalla destra di Candreva, spizzata di Gabbiadini che prende il tempo a Igor e Martinez Quarta e mette il pallone nell’angolino.

13′ – Cross di Candreva deviato, diventa pericoloso ma Igor si coordina e mette in corner di testa

11′ – La palla arriva a Callejon sul secondo palo in area, tiro dello spagnolo rimpallato da un difensore

9′ – Bonaventura per Vlahovic, tiro potente dalla lunga distanza che Audero blocca in due tempi

7′ – Primo squillo della Sampdoria, tiro di Gabbiadini dalla distanza che Terracciano blocca senza problemi

6′ – Bonaventura per Vlahovic, tocco dell’attaccante ma non ci arriva nessuno

4′ – Biraghi alla battuta, supera la barriera ma la palla non scende in tempo per ricadere in porta

3′ – Azione insistita della Fiorentina, cross di Biraghi e uscita con i pugni di Audero. Poi Torreira subisce fallo, punizione dal limite

2′ – Fallo su Venuti, punizione dalla destra per la Viola. Battuta troppo lunga, nulla di fatto

1′ – Fallo di Colley su Vlahovic, punizione a centrocampo per la Fiorentina

0′ – Si comincia!

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. All: Italiano.

SAMPDORIA: Audero; Bereszyński, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Silva, Verre; Caputo, Gabbiadini.

Ad appena tre giorni di distanza dalla sconfitta nel derby contro l’Empoli nei minuti finali della partita, la Fiorentina torna subito in campo. All’Artemio Franchi, sarà di scena la Sampdoria: i blucerchiati, reduci da due vittorie di fila contro Salernitana ed Hellas Verona, arrivano a Firenze per conquistare la striscia positiva di risultati. Nella passata stagione, al Franchi finì 2-1 per la squadra all’epoca allenata da Ranieri: Quagliarella e Verre resero inutile il momentaneo pareggio di Vlahovic.

Appuntamento alle 15 al Franchi per la 15esima giornata di Serie A, agli ordini del sig. Dionisi della sezione di L’Aquila. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.