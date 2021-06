Gabriele Pin: “Gattuso sposa bene il carattere della società viola. Ribery è stato fondamentale per Vlahovic, ma adesso…”

A tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex vice allenatore della Fiorentina e braccio destro di Cesare Prandelli Gabriele Pin. Queste le sue parole sulla squadra viola: “A Firenze siamo stati chiamati in una situazione di emergenza, poi è successo quel che è successo. Gattuso si sposa bene anche caratterialmente alla società viola e da tifoso spero possa essere una buona stagione la prossima. Tutto comincerà i modo diverso quest’anno con un allenatore nuovo fin da subito: cambieranno i sistemi di gioco, come la difesa, fin dal ritiro di Moena. Io Ribery lo terrei, è stato determinante per la crescita di Vlahovic. Dipende se accetta di mettersi a disposizione non come protagonista”.